Caro carburanti, diesel alle stelle: ecco perché potreste trovarlo più caro della benzina - Genova 24

Liguria. No, non avete letto male i cartelli: il diesel oggi costa più della benzina. Non ovunque, dipende da distributore a distributore, ma il prezzo dei carburanti continua a salire ed è soprattutto il gasolio a schizzare alle stelle. In Liguria si viaggia sopra i due euro al litro sia per il diesel sia per la verde, sia al servito sia al self. Il motivo è legato a dinamiche di mercato e naturalmente al conflitto in Ucraina.

In particolare l’annuncio dell’embargo da parte di Stati Uniti e Regno Unito sui prodotti energetici provenienti dalla Russia ha spinto ulteriormente le quotazioni dei mercati petroliferi: Brent di nuovo a 130 dollari, quotazioni del gasolio fuori controllo, con un balzo pari a dieci centesimi al litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri ancora in forte crescita per la settima seduta di seguito (specialmente il diesel) questa mattina Eni ha aumentato di 14 centesimi al litro i prezzi della benzina e di 24 centesimi al litro quelli del gasolio. Q8 e Tamoil salgono di 6 cent sulla verde e di 8 cent sul diesel, mentre IP sale di 5 cent sulla benzina e di 8 sul diesel.

Gasolio che quindi in molti punti vendita costa più della benzina anche alla pompa, nonostante l’accisa più bassa (0,728 euro/litro la benzina, 0,617 il gasolio).

Anche i prezzi praticati del Gpl registrano leggeri assestamenti all’insù e vanno da 0,863 a 0,883 euro/litro (no logo 0,861). Infine, il prezzo medio del metano auto è in crescita e si posiziona tra 1,901 e 2,077 (no logo 2,062).

Un’altra delle ragioni dell’aumento del prezzo del Brent è stata una decisione presa la scorsa settimana dall’Opec+, l’alleanza di 23 paesi produttori di petrolio guidata dall’Arabia Saudita e che include anche la Russia che ha confermato di voler mantenere invariati i piani di incremento della produzione. Anche i 31 paesi che fanno parte dell’Agenzia internazionale dell’energia hanno deciso di collocare ulteriori 60 milioni di barili di petrolio delle loro riserve di emergenza. In sostanza, per dirla in parole povere, si profila il rischio che ci sia più richiesta che offerta.

A incidere sul prezzo di benzina e gasolio è anche il cambio Euro-Dollaro, sceso in modo evidente negli ultimi giorni e con la possibilità di un’ulteriore calo. Ovviamente maggiore è il valore dell’Euro meno risulta pesante il prezzo dei barili.