Caro benzina, l'Italia punta su trasporto pubblico e car sharing. Occasione anche per Genova - Genova 24

Genova. Il costo del carburante, schizzato alle stelle proprio in queste settimane, potrebbe incentivare i genovesi, per risparmiare, a utilizzare meno l’auto e più i mezzi di trasporto pubblico o i servizi di sharing andando così a modificare la mobilità urbana?

Gli effetti e le conseguenze del caro benzina si sono fatti sentire subito e sono evidenti a livello nazionale dove, come riportato da Repubblica, il servizio di car sharing BlaBlaCar, tra il 28 febbraio e 7 marzo, è aumentato del 47%; la richiesta di bici elettriche è cresciuta nelle ultime settimane dell’80% rispetto ai dati di gennaio; la richiesta di monopattini elettrici è aumentata del 28% a metà marzo, rispetto a febbraio. Infine a Milano, per esempio, si è registrato un -11% di traffico.

E Genova a che punto è?

Ad oggi non ci sono dati alla mano specifici, i tempi sono ancora prematuri per grafici e tabelle, ma si può comunque – come spiega Enrico Musso, coordinatore della Mobilità Urbana Sostenibile del Comune di Genova – fare una previsione e tracciare uno scenario.

Sebbene di recente sia scattata la riduzione del prezzo del carburante, con il decreto legge che sconta le accise di 25 centesimi più l’iva fino a raggiungere i 30,5 centesimi totali di sconto, si tratta tuttavia di una misura temporanea. Il decreto infatti sarà valido 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi sino al 20 aprile.

“Il costo del carburante, in generale, è aumentato ed è destinato, con ogni probabilità, a rimanere alto. Per questo, pensando alla Genova del futuro, questa situazione potrebbe portare i genovesi a riconsiderare il trasporto pubblico contribuendo ad maggiore utilizzo, considerando anche che il prezzo del biglietto per usufruire del servizio rimarrà lo stesso“, afferma Musso.

E continua spiegando che Genova dovrebbe puntare sui mezzi elettrici, in primis le biciclette: “Occorre sfatare il luogo comune secondo cui la città non sia adatta alle due ruote per via della conformazione collinare. Con l’uso della bicicletta elettrica, che permette una maggiore velocità e praticità nell’affrontare le salite, le colline non sarebbero più un impedimento”.

E conclude puntando l’attenzione sui bus: “La città è proiettata verso una transizione green e sostenibile, che punta al trasporto pubblico locale totalmente elettrico. I bus dovranno essere elettrici e di qualità, non come quelli di oggi”.

“Condivisione tragitti auto nel genovese”

Intanto dalla val Fontanabuona è partito a un gruppo Facebook, “Condivisione tragitti auto nel genovese”, ideato dalla giornalista Michela De Rosa, volto a promuovere i viaggi condivisi con lo scopo di risparmiare sul carburante, rispettare l’ambiente e creare socialità tra le persone.

“Il gruppo è nato diversi anni fa, per far fronte alla mancanza di mezzi pubblici nell’entroterra ligure. Anziché aspettare una corriera o autobus, in molti casi si faceva prima a raggiungere un posto facendosi dare un passaggio da qualcuno che doveva percorrere il tuo stesso tragitto” spiega Michela.

E continua: “Oggi questo gruppo si è riscoperto più utile che mai, soprattutto dopo l’aumento esorbitante del costo del carburante, un disagio acuito ancor di più dalla chiusura del tunnel delle Ferriere, che obbliga a percorrere una tratta alternativa, ben più lunga e tortuosa per raggiungere Genova, e quindi costi maggiori”.

“Tuttavia – conclude Michela – questo gruppo di condivisione tragitti non ha riscosso per ora il successo aspettato, data la situazione di emergenza che stiamo vivendo. Probabilmente per motivi di abitudine o mentalità, molti utilizzano ancora, in senso esclusivo, la propria auto non sentendo di condividere il viaggio con qualcun altro. Eppure si andrebbe a risparmiare molto“.

“Trasporti solidali Genova”

“Trasporti solidali Genova” è un altro esempio di gruppo, presente su Telegram, nato diversi mesi fa, per promuovere i passaggi e la condivisione di un tragitto a Genova. Si tratta di un gruppo, con quasi 2mila iscritti, senza scopo di lucro che punta sulla generosità e disponibilità dei genovesi a offrire passaggi, nato infatti con uno spirito di comunità per aiutarsi negli spostamenti.