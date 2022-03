Carignano, il municipio Centro Est pubblica un bando per l’assegnazione di 23 posti auto - Genova 24

Genova. Il municipio Centro-Est ha pubblicato un bando che assegna 23 posti auto nell’area di parcheggio in piazza Carignano.

Possono partecipare al bando iresidenti del municipio Centro -Est e gli operatori economici con attività nel municipio. Il costo dei posti auto è di 85 euro mensili per gli abitanti e di 100 euro per i commercianti. Saranno privilegiate le domande dei residenti ma, se saranno inferiori ai posti auto messi a bando, i posto saranno assegnati ai commercianti che hanno fatto domanda. Tra i criteri che saranno utilizzati per graduatoria quello della ‘prossimità’ al parcheggio.

Le domande vanno presentate a mano entro le 12 del 15 aprile alla sede dell’ufficio permessi del municipio centro est in via delle Fontane 2 (secondo piano)

Il bando e i relativi dettagli sono consultabili a questo link.