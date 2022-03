Caos autostrade, traffico bloccato su raccordo A26 e A10 a causa dei cantieri - Genova 24

Genova. Una nuova giornata di passione per il traffico autostradale genovese, sempre alle prese con le riduzioni di carreggiate dovute ai cantieri sparsi per praticamente tutta la rete ligure.

Questa mattina i disagi maggiori sono tra l’A26 e la A10 in direzione di Arenzano e Savona: lo svincolo per chi arriva da Masone è completamente bloccato, e i mezzi sono praticamente fermi, viaggiando a passo d’uomo.

Situazione simile anche in A10 in direzione di Genova tra Varazze e Arenzano, dove sono diversi i chilometri di code e rallentamenti per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure.