Caos autostrade, due notti di chiusure sulla A10 tra Chiavari e Rapallo - Genova 24

Genova. Una settimana complicata si preannuncia quella che sta per iniziare per i territorio del levante genovese, Tigullio e Fontanabuona in primis: lunedì sera e martedì sera, infatti, la tratta della A12 tra Chiavari e Rapallo resterà chiusa per Lavori.

Secondo quanto ricordato dal sito di Autostrade.it, su quella parte di autostrade sono previste “attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 28 e martedì 29 marzo”. Per chi deve percorrere la tratta in quelle ore l’alternativa è – dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari – quella di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Rapallo. Una situazione particolarmente complicata per i mezzi pesanti, visto che in ingresso a Rapallo è presente un limite di altezza di 4 metri.

Disagi quindi per tutta la Fontabuona, già alle prese con la chiusura del tunnel delle Ferriere. In quelle notti, per andare in direzione Genova non si potrà prendere l’A10 a Chiavari ma bensì a Rapallo, dovendo quindi svalicare nelle impegnative strade provinciali.