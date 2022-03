Caos autostrade, Briatore fermo in coda a Savona: "Se qualcuno stesse male, qui muore" - Genova 24

Savona. "Da 40 minuti siamo bloccati in autostrada vicino a Savona. E’ uno scandalo. Sono due anni e mezzo che va avanti questa situazione. Se qualcuno stesse male, qui muore". Dopo Paola Marella, nel pomeriggio anche Flavio Briatore punta il dito sulla disastrosa situazione delle autostrade liguri e lo fa sul suo profilo Instagram.

Il suo, uno sfogo mentre è fermo in A10, come tanti altri automobilisti che oggi sono rimati imbottigliati in oltre 25 chilometri di coda.

Briatore, nel suo video, attacca Autostrade senza usare mezzi termini. "Mi chiedo perché l’amministratore delegato di Autostrade Tomasi non si prenda una bella macchina con autista, insieme all’ex banchiere Giuliano Mari, e tutti e due non si facciano un bel giro sulle autostrade – afferma -. Così capiscono che cosa stanno gestendo. Io quando ho un problema in azienda ci metto le mani dentro e loro?", si domanda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“Lavoratori non se ne vedono nei cantieri e questa situazione è gestita da gente incapace – sottolinea ancora Briatore - Non è possibile chiudere tutto, bisogna farlo in base allo stato di avanzamento lavori. Non si può tenere la gente in fila 6 ore e fare pagare anche il biglietto: è una follia".

“Prendete una macchina e fatevi un giro – rimarca l’invito ai dirigenti di Autostrade - se avete dei problemi, la benzina ve la pago io”, conclude ironicamente.