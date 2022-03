Caos A26, Rixi (Lega): Liguria paga prezzo altissimo per assenza Giovannini - Genova 24

Genova. “La Liguria sta soffocando a causa dei lavori in autostrada. Anziché allargarsi, la corda sembra stringersi sempre di più mentre le gallerie cadono a pezzi. I rallentamenti di oggi sulla A26 hanno provocato code fino a oltre 15 km. Una situazione inaccettabile per l’economia ligure e dell’intero Nord Ovest, oltre che per la salute dei residenti”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.

“Cantieri e gallerie colabrodo perché, nella maggioranza dei casi, in tutti questi anni non è stata fatta la dovuta manutenzione. Finora il ministro Giovannini brilla per assenza, un problema sottovalutato che compromette ogni giorno di più la filiera della logistica per l’intero Nord Ovest della nazione. E’ ora di intervenire senza perdere altro tempo, arrivando anche al commissariamento di Autostrade per l’Italia. La Liguria sta pagando un prezzo altissimo anche per l’assenza delle istituzioni”.