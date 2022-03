Cantieristica europea, i metalmeccanici della Galizia incontrano la Fiom genovese - Genova 24

Genova. Si terrà domani, martedì 15 marzo, nella sede della Cgil di via San Giovanni D’Acri a Cornigliano l’assemblea pubblica “Nella ristrutturazione cantieristica europea, incontro con i compagni della Comisiones Obreras” organizzata dalla Fiom.

“Negli ultimi 20 anni il settore delle costruzioni navali ha attraversato, in tutti i paesi europei, profonde trasformazioni e processi di ristrutturazione pesanti. Oggi, dopo due anni di pandemia, il settore è attraversato da dinamiche contrastanti”, si legge in una nota del sindacato.

“Il segmento delle costruzioni di navi da crociera si trova da una parte a scontare il blocco dei nuovi ordini da 2 anni, il ritardo delle consegne, l’indebitamento dei gruppi armatoriali; dall’altro la previsione di una forte ripresa post pandemia dell’industria delle crociere, lanecessità di sostituzione delle navi con nuove navi a basse emissioni di co2 fa intravedere un nuovo ciclo di sviluppo”.

“Il segmento delle costruzioni di navi militari invece esce da un periodo di basso numero di ordini dovute alle politiche di bilancio, e si proietta verso un periodo di forte aumento di richieste nella dinamica di riarmo mondiale. Sullo sfondo i processi di integrazione europea, in entrambi i settori, segnano i tempi, facendo seguire a periodi di rallentamento, improvvise accelerazioni. In tutte queste dinamiche manca una voce. Quella dei lavoratori europei della cantieristica”.

“In quest’ottica è necessario mettere in contatto i lavoratori, confrontarsi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, trovare punti in comune. Oggi mettiamo assieme e confrontiamo le esperienze della CCOO di Navantia Ferrol in Galizia con quella della FIOM di Fincantieri Genova”, concludono dall Fiom.

Il programma

Martedì 15 marzo, ore 17.30

Assemblea Pubblica

presso la Sala governato CGIL Genova

Via San Giovanni D’Acri 6

Intervengono: José Manuel Casado López, Responsabile industria CC.OO.

Victor Ledo Suárez, (Segr. CC.OO. Industria Galizia)

Emilio García Juanatey Segr.Gen. CC.OO. del C.d.F. NAVANTIA(Ferrol)