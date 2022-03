Code in autostrada ma non solo: 5 km tra Ovada e Masone, in sopraelevata rallentamenti causa incidente - Genova 24

Liguria. La giornata inizia decisamente in salita per gli automobilisti in viaggio sulle autostrade liguri dove, sin dalle prime ore di questa mattina, si sono formati diversi chilometri di coda, causa cantieri. Disagi in A10, A12 e A26. Ecco la situazione attorno alle 8:30 del mattino.

In A10, al momento ci sono ben 6 km di coda tra Savona e Varazze, in direzione Genova, causa lavori. Sempre per lavori, si sono formati 3 km di coda tra Arenzano e Varazze, in direzione Ventimiglia. Infine, 2 km di coda, causa lavori, tra Arenzano e Voltri, in direzione Genova.

In A12, coda di 2 km tra Recco e Chiavari, in direzione Rosignano e 1 km di coda anche tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova. Rallentamenti anche tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7.

In A26, coda di 5 km tra Ovada e Masone, in direzione Genova Voltri, causa lavori. Infine, 2 km di coda tra Voltri e Masone, in direzione Gravellona Toce.

Sulla A7 coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Rallentamenti invece in sopraelevata direzione Levante a causa di un incidente. Lo comunica la polizia locale.