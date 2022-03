Cantieri autostrade e disagi: nuova mattinata di code, 11 km tra Savona e Arenzano - Genova 24

Genova. Ancora code sulle autostrade liguri a causa dei cantieri. In particolare sulla A7 Serravalle – Genova 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla. Coda anche sull’allacciamento A7/A10 Genova-Savona-Genova, direzione Genova.

Aggiornamento ore 10. Sono saliti a 11 i chilometri di code tra Savona e Arenzano in direzione Geova.

La situazione alle 9. Sulla A12, 3 km di coda tra Rapallo e Genova Nervi in direzione Genova. 1 km di coda in direzione contraria tra Genova Nervi e Recco. La situazione peggiore in A10 con 5 km di coda tra Celle Ligure e Varazze. E sempre nel savonese coda di 3 km tra Albenga e Andora a causa di un incidente

Coda anche di 1 km sull’allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce-Arenzano in direzione Ventimiglia.

Si ricorda che ad Arenzano l’entrata in direzione Ventimiglia è chiusa per lavori.