Campopisano, la piazza gioiello del centro storico transennata dopo il cedimento del risseu - Genova 24

Genova. Genova ha tante piazze, ma non tutte riescono a racchiudere così tanto in solo scorcio. Una di queste è piazza Campopisano, una delle più antiche del centro storico, sorta sulle ‘pendici’ della collina di Castello, storicamente il primo insediamento urbano della città di Genova.

A guardarla si trova tutta l’essenza della Superba, tra vicoli, creuze, piani sovrapposti e quelle mura che un tempo erano a pochi metri dal mare. E poi il nome, che richiama i fasti della Repubblica. Oggi, però, la situazione è completamente diversa: una piazza tagliata fuori dalla vita del centro storico e alle prese con il degrado. Da qualche tempo infatti il grande risseu, sorto per le celebrazioni delle Colombiadi del 1992 non senza qualche polemica per la sua fattura, è alle prese con un evidente cedimento strutturale, che in questi giorni è diventato una vera e propria fessurazione di diversi centimetri.

E ad entrare in scena sono solo le solite transenne, che hanno ristretto la piazza sopra e delimitato il muro sottostante, a rischio a causa delle infiltrazioni. Un problema noto da tempo, ma che fino ad oggi non aveva visto interventi di sorta, cosa che ha portato al ‘crack’ finale. Come si vede dalle foto fatte sul posto la fessura è di diversi centimetri e consente all’acqua di penetrare incontrollata all’interno del muro, allargando il problema. Il distacco, inoltre, mette in luce la fattura del risseu stesso, fatto forse non proprio a regola d’arte, con il muretto attiguo non consono al contesto.

“Una danno importante ma per fortuna non grave – rassicura il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – al momento non ci sono situazioni di pericolo e le transenne sono precauzionali”. Ma quando si interverrà? “Ad oggi non c’è una data, ma sappiamo che per il centro storico arriveranno 140 milioni per interventi di messa in sicurezza e restauro. Il comune ha anche deliberato la nascita di una squadra speciale di Aster dedicata esclusivamente ai vicoli. Piazza Campopisano sarà tra le priorità”. Nella speranza che le transenne non diventino parte integrante di questo angolo così prezioso della nostra città.