Il Campomorone espugna il Riva. De Lucia: "Prestazione perfetta" - Genova 24

Il gol di De Martini è bastato a decidere l’incontro, e i biancoblu hanno espugnato l’Annibale Riva.

Una vittoria sudata, contro un avversario che probabilmente avrebbe meritato qualcosina di più, ma nel calcio bisogna sempre lottare più dell’altro.

Mister Silvestro De Lucia si è espresso orgoglioso dei suoi giocatori: “Giocare in questo modo ad Albenga è stato un passi avanti nel nostro percorso. Abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire, mentre nel secondo tempo siamo usciti allo scoperto e siamo riusciti ad arrivare meritatamente alla vittoria: una grande prestazione dei ragazzi, sono stati bravissimi”.

L’obiettivo stagionale è già stato raggiunto con la salvezza, ma ora ai playoff ci sono altre piccole soddisfazioni da togliersi: “L’appetito vien mangiando si dice, noi non abbiamo nulla da perdere: non volevo venire qui al Riva per difendermi, non sarebbe stato giusto per i nostri criteri. Noi vogliamo giocarcela a viso aperto, poi accetteremo qualsiasi risultato”.

Infine, il tecnico ha voluto rendere merito all’Albenga per la prova effettuata: “Faccio i complimenti anche a loro perché hanno dei signori giocatori, però oggi i miei ragazzi sono stati perfetti e, questa vittoria, è come una prova di maturità per noi”.