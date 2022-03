Campionato Intercircoli: buon avvio per Tekno, Mediterranea, Jaws e Tabuj - Genova 24

Genova. Ottima partenza per la 31a edizione del Campionato Intercircoli nelle acque del campo Charlie, antistanti la Lanterna di Genova, con la partecipazione di 45 imbarcazioni. Domenica di sole con vento da nord-ovest e intensità mediamente di dodici nodi, con raffiche che raggiungevano anche i sedici, e anche mare con onda di 0,40 metri.

“La partecipazione dei regatanti è stata particolarmente soddisfacente poiché per la prima volta il numero delle barche iscritte nella categoria Regata/Crociera ha superato ampiamente la categoria Gran Crociera – afferma il coordinatore Giuseppe Scarfì -. Registriamo grande apprezzamento per il livello tecnico raggiunto e ringraziamo gli ufficiali di regata e i collaboratori per aver disposto il campo di regata in maniera impeccabile e nei tempi programmati oltre a tutti i partecipanti per aver resto questa giornata di riavvio del nostro Campionato, dopo due anni di sosta a causa della pandemia, davvero memorabile”.

Nella prima prova della “Regata/Crociera” sorride Tekno di Piero Arduino (LNI Genova), leader di giornata davanti a Imxtinente di Adelio Frixione (YCI) e Melania di Clavatta e Bergamasco (CN Mandraccio).Nella classe “Grancrociera” prevale Mediterranea di Marco Pierucci (CV Domaso) davanti a Miran di Sergio Somaglia (CN Marina Genova Aeroporto) e Manicchia di Oscar Bonetti (LNI Arona) . Nella classe monotipo J24 successo per Jaws dell’armatore Matteo Mori (CV Elbano) davanti a Fi..nalmente di Olga Finollo (LNI Genova) e Be Quiet di Rolando Ballero (US Quarto) mentre nei J80 spicca Tabuj (CV Santa Margherita Ligure) di Francesco Rebaudi davanti a Joke di Nicola Odone (YCI) e GS Design di Claudio Cicconetti (Circolo Vele Vernazzolesi)

Sei gli appuntamenti in acqua: dopo l’apertura, si torna a competere sabato 19 e domenica 20 marzo, domenica 3 aprile, domenica 10 aprile e domenica 1 maggio. La data di recupero è sabato 7 maggio, giornata in cui si celebreranno tutti i vincitori del Campionato Intercircoli con la premiazione in programma presso i locali della LNI Genova Sestri Ponente. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna classe e il primo classificato OVERALL di ciascun raggruppamento: ORC, IRC, Gran Crociera e Monotipi.

Il Trofeo Assonautica sarà assegnato al Circolo con miglior punteggio delle Classi ORC prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti nelle varie classi. Il Trofeo ILVA sarà assegnato al Circolo con miglior punteggio prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti delle classi Gran Crociera.

Il Campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la Vela e per il Mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela il Pontile, ASDN “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale e Soc. Ass, Associazione Sportiva Pesca e Ricerca (ASPER), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA e Club Vela Pegli.