Camion aggancia la borsa della vespista: attimi di paura in via Gramsci - Genova 24

Genova. Attimi di paura questa mattina in via Gramsci, quando una donna è stata agganciata da un camion mentre viaggiava sulla sua vespa, rischiando di finire travolta tra le ruote del mezzo pesante.

Tutto è successo in un attimo: il tir mentre stava passando a fianco ha inavvertitamente ‘preso’ con una parte sporgente del cassone la borsa della donna, trascinandola con sé per diversi metri. Fortuna ha voluto che nonostante il traino, i due mezzi hanno proceduto affiancati senza ulteriori collisioni fino a quando l’autista del mezzo pesante si è accorto di quello che stava succedendo è ha arrestato la corsa.

Solo un quel momento è diventato chiaro a tutti quello che sarebbe potuto succedere, e che per fortuna questa volta non è successo. Per sicurezza sono stati allertati i soccorsi che sono giunti sul posto in pochi minuti, trovando la donna in piedi, scossa ma felice di averla scampata per un pelo. Per fugare ogni dubbio è stata portata all’ospedale per tutte le verifiche del caso.