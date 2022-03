Camere di commercio e categorie incontrano i senatori Pd in tour per il Pnrr - Genova 24

Genova. Ha fatto tappa anche a Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, la visita degli 11 Senatori del PD impegnati nell’indagine conoscitiva sul campo sull’attuazione del PNRR, chiamata “Avvicina”.

Oggetto dell’incontro, cui hanno partecipato i vertici delle Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria e di Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Cna e Lega Cooperative, la proposta di un coinvolgimento del sistema camerale, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e del terzo settore nell’attuazione del programma nazionale GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) – che rientra nella missione 1 del PNRR – ed in particolare nelle azioni di accompagnamento dei giovani al lavoro e nella transizione dai percorsi scolastici verso le imprese.

“La nostra proposta – ha commentato il presidente della Camera di Genova Luigi Attanasio – è quella di avviare in Liguria una sperimentazione unica in Italia, che consentirebbe di rafforzare grazie all’apporto e alle competenze dei rappresentanti di imprese e lavoratori i servizi erogati dai Centri per l’Impiego. Una sfida importante, che condividiamo con Regione Liguria e Unioncamere nazionale e che stiamo portando all’attenzione di ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per questo, quando abbiamo saputo dell’iniziativa sul PNRR del gruppo dei senatori PD, abbiamo chiesto di incontrarli per presentare loro la nostra proposta, ricevendo attenzione e grande interesse”.