Call center, sciopero alla Comdata di Samperdarena: "Carichi di lavoro insostenibili e pressioni sui lavoratori"" - Genova 24

Genova. Sciopero questa mattina dei dipendenti Comdata che stanno incrociando le braccia contro i ritmi di lavoro insostenibili.

Nel call center di Sampierdarena , che si occupa di customer care in appalto per Wind3 – lavorano 110 persone, oggi tutte in smart working.

“Per sopperire alle carenze di organico – spiegano in una nota Slc Cgil e Uilcom Uil – ritmi di lavoro frenetici vengono affrontati con una incessante richiesta di lavoro straordinario; tra le motivazioni alla base dello sciopero anche il controllo individuale del lavoratore, in spregio alle tutele previste da leggi e accordi interni”.

Tra i problemi, spiega Sonia Montaldo, Slc Cgil, c’è il fatot che “Wind3, che è il committente, è molto esigente: richiede che si risponda a un numero molto alto di chiamate all’ora, lamenta se un cliente deve richiamare, e se viene commesso un errore al lavoratore viene inviata un’email che rileva l’errore con pressioni ai lavoratori molto alte”.

“L’azienda deve cambiare registro – dicono i sindacati – serve una regolamentazione chiara dello smart working e dei rientri in sede, nel rispetto della normativa anticovid e percorsi di formazione e crescita professionale ad oggi del tutto assenti”.