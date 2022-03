Calcio, Corradi plaude i suoi: "Diventati più cinici, avanti così" - Genova 24

Arenzano – Galleri inizia, Puddu interviene, Mancini sancisce: questo è stato il canovaccio della partita del “Gambino”, una delle più importanti per le sorti del campionato.

Giocando a specchio, le due formazioni si sono basate su tanta grinta e un po’ di confusione, generata anche per via di un arbitraggio molto permissivo.

Tuttavia, il pensiero di mister Alberto Corradi va a rendere ancor più merito a ciò che i suoi ragazzi stanno facendo: “In realtà è stata di grande intensità sui duelli fisici. Noi mentalmente ci siamo preparati da tanto tempo, diventando finalmente una squadra cinica che sa soffrire e abbassarsi al momento giusto”.

Il pari biancoceleste avrebbe potuto portare la gara su altri binari, ma l’Arenzano ha voluto vincerla a tutti i costi: “Il loro gol è nato da situazioni confuse in mezzo al campo, dove poi Puddu ha tirato meravigliosamente. Dopodiché abbiamo reagito riuscendo a recuperarla e, con 6 punti in due partite, possiamo continuare il nostro percorso di lavoro con sempre più entusiasmo“.

Il momento della squadra di Pisano non è dei migliori. Tuttavia, il collega ha voluto sottolineare il valore del proprio avversario: “Non è una situazione semplice per le squadre che si aspettavano di fare un altro campionato: basta un attimo per far girare una partita in modo storto, rendendo complicata la gestione dello spogliatoio. Però ho visto un Pietra Ligure vivo e ben allenato, riusciranno ad uscirne“.