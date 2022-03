Arenzano, canta il "Gallo" e Mancini incide: "Uniti verso la salvezza" - Genova 24

Arenzano – Sei punti in due giornate, contro le più attrezzate del girone, cinque gol segnati e solo due subiti: questo l’ottimo avvio dei biancorossi ai playout.

Contro il Pietra è stata una gara maschia, decisa dalle reti di due giovani prospetti lanciati da mister Corradi: Simone Galleri, classe 2001, e il ’99 Matteo Mancini.

Il gol del “Gallo”, come lo chiamano i suoi compagni, è stato il punto di partenza di una vittoria importantissima. Simone sa quanto valgano questi tre punti: “Sta andando via un po’ di sfortuna che ci ha perseguitato nel girone precedente. Quando le cose iniziano a girare noi ci siamo, così da provare a portare a casa ogni punto possibile”.

Per Mancini la chiave è la coesione generale, ma anche il lavoro di Alberto Corradi: “Lo seguiamo da inizio anno: siamo un gruppo unito che si allena bene in settimana, quindi facendo così diventa tutto più facile alla domenica. Ogni tanto è anche giusto prenderci dei meriti“.

Dello stesso avviso lo è anche Galleri: “Sono stato valorizzato dal primo momento, e per un attaccante la fiducia del proprio mister è fondamentale. Ora sto trovando continuità anche nei gol e speriamo di farne qualcun altro in ottica salvezza: ora siamo in pista, bisogna ballare“.

Infine Mancini si trova in difficoltà a descrivere quel ottantacinquesimo minuto: “Non saprei neanche come raccontarlo per quanta gioia ho provato nel regalare i tre punti a miei compagni, per giunta all’ultimo minuto, facendo un passo verso la salvezza”.

E con l’euforia generale dei compagni di squadra termina qui l’intervista, ma il morale dell’Arenzano è a mille e il campo lo dimostra.