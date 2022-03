Calcinacci dal poggiolo sfondano parabrezza di un'auto in sosta: attimi di paura in via Napoli - Genova 24

Genova. Un grosso pezzo di intonaco si è distaccato ieri sera dal cornicione di un palazzo in via Napoli, cadendo sul parabrezza di una macchina parcheggiata lì sotto, sfondandolo.

Il fatto è avvenuto alle 20 e per fortuna nessuna persona stava passando in quel momento sul marciapiede. La parte distaccatasi proveniva dal poggiolo del quinto piano del palazzo.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, accorsi sul posto per mettere in sicurezza l’area, il transito pedonale è stato interdetto per qualche minuto in quella parte di marciapiede per permettere le operazioni dei pompieri.