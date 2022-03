Calcinacci da un viadotto della A12 a Rapallo, Autostrade: "Nessun problema di stabilità" - Genova 24

Rapallo. È successo di nuovo: in mattinata alcuni calcinacci sono caduti su via Betti esattamente sotto il viadotto San Francesco dell’autostrada A12 nell’immediato entroterra di Rapallo. L’episodio è stato confermato dal Comune che ha inviato sul posto la polizia locale e i propri tecnici per mettere in sicurezza la zona. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti.

“Sul viadotto San Francesco a Rapallo sono in corso gli interventi di riqualificazione delle barriere antirumore sulla corsia di marcia in direzione Livorno – fa sapere Autostrade in una nota -. I tecnici della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia si sono immediatamente attivati predisponendo una ispezione straordinaria, anche con l’ausilio di mezzi speciali, per le verifiche e gli accertamenti del caso”.

“I tecnici – prosegue Aspi – stanno valutando l’eventualità di effettuare disgaggi puntuali nelle porzioni di struttura in cui si rendesse necessario per evitare ulteriori distacchi. La stabilità della struttura è stata accertata sia dalle ispezioni periodiche sia da quella annuali eseguite da società di ingegneria esterne. A partire da giugno sono previsti interventi di ripristino conservativo al di sotto dell’impalcato, attualmente in fase di ultimazione della progettazione e delle relative autorizzazioni”. A febbraio si era verificato un episodio simile e Aspi aveva richiamato la ditta.

Il viadotto San Francesco è composto da due impalcati a circa 50 metri di altezza per oltre 300 metri di lunghezza. Ad aprile avevamo raccolto la preoccupazione di abitanti e aziende della zona che da molto tempo convivono con continue cadute di oggetti: in quell’occasione si trattava di una piastra di alluminio di 10 centimetri piombata su un’auto in riparazione in una carrozzeria.