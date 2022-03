Cade dalla bici sui sentieri di Portofino: donna con polso rotto recuperata dal soccorso alpino - Genova 24

Santa Margherita. Stava percorrendo un sentiero con la sua mountain bike quando all’improvviso qualcosa è andato storto e, forse per una distrazione o forse per un irregolarità del terreno, ha perso il controllo del mezzo candendo rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto questa mattina Santa Margherita Ligure in particolare in località Nozarego, nel Parco di Portofino, è ha vista come protagonista suo malgrado una bikers di Ceranesi. Dopo il fatto scatta la richiesta di soccorso visto che nella caduta si era procurata una probabile frattura al polso.

Immediato l’intervento del soccorso alpino e speleologico Liguria che, in collaborazione con la Croce Rossa di Santa Margherita hanno recuperato la ragazza e l’hanno accompagnata all’ospedale di Lavagna.