Cabinovia (o funivia) dei forti, tempo scaduto per i progetti preliminari: saranno valutati da una giuria di "grandi esperti" - Genova 24

Genova. E’ scaduto oggi a mezzogiorno il termine assegnato dal Comune di Genova alle due aziende che hanno partecipato al bando di procedura di dialogo competitivo per la definizione di un progetto preliminare di una delle opere più discusse e interessanti per il futuro della città ovvero il trasporto via fune – cabinovia o funivia ancora non si è deciso – tra la stazione marittima / Principe e forte Begato.

Si chiude così la seconda di tre fasi verso l’assegnazione della gara. Dopo quella di presentazione di interesse a partecipare e l’ammissione di due operatori economici specializzati del settore, nelle prossime settimane sarà definita la commissione che analizzerà i progetti preliminari e sceglierà quello migliore da un punto di vista tecnico-economico sulla base del quale sarà costruita la gara vera e propria.

“Il nostro obbiettivo è scegliere la soluzione ottimale e siccome si tratta di un progetto estremamente tecnico – dice l’assessore ai Lavori pubblici e al Pnnr del Comune di Genova, Pietro Piciocchi – siamo riusciti a ottenere attraverso il ministero delle infrastrutture alcuni grandi esperti in materia di funivie, il top del top del campo, in modo da individuare il progetto vincitore con più sicurezza”.

Il Comune intanto sta portando avanti anche altri percorsi più amministrativi, quelli che serviranno a creare la base di documentazione per la Via regionale, ovvero la valutazione di impatto ambientale. Ed è finalmente stato avviato un confronto con la sovrintendenza visto che l’installazione di un impianto del genere ha una serie complessa di ripercussioni sul contesto architettonico, paesaggistico e ambientale.

E’ su queste possibili ripercussioni che si stanno concentrando i comitati di quartiere delle zone che saranno interessate dalla costruzione della cabinovia o funivia: Principe, il Lagaccio, Oregina, Granarolo.

Comitati che, in questi giorni, stanno ragionando su un’ipotesi di tracciato dell’impianto che però, il Comune, considera non verosimile visto l’alto numero di piloni (13, oltre alle stazioni di partenza, arrivo e a quella intermedia al Lagaccio). Ricordiamo anche che se l’opzione scelta fosse, alla fine, quella della funivia, servirebbero ancora meno piloni. Ad ogni modo ecco il disegno:

Questo documento, quindi non ufficiale (anche perché lo studio preliminare ambientale sarà redatto dalle aziende dopo la scelta del progetto vincitore), è però utile a mettere in evidenza alcune possibili criticità e interferenze.

I vincoli paesaggistici esistenti non riguarderebbero il quartiere del Lagaccio – che non ne ha – ma la zona del parco delle mura (anche da Puc) sì, sono norme comunque derogabili. Dal punto di vista architettonico e monumentale, oltre all’armonizzazione dell’opera con il forte (ma si parla di una stazione ipogea), potrebbe essere interessante il contrasto con il parco del palazzo del Principe e gli edifici novecenteschi attorno alla stazione, oltre che con l’ex caserma Gavoglio, dichiarata di interesse storico artistico.

Più delicati i vincoli idrogeologici: da studiare l’interferenza con il piano di bacino relativamente al rio Lagaccio, in gran parte tombinato, e con le fasce di inedificabilità assoluta stabilite al lato del corso d’acqua. Su questo aspetto dovrà esprimersi il settore difesa del Suolo della Regione Liguria.

Costi. Da bando, si stima che l’importo dell’affidamento vada da un minimo di 22 milioni a un massimo di 28 milioni, oltre iva e oneri, comprensivi di progettazione. Come noto, il Comune è intenzionato a pagare la cabinovia/funivia con parte dei fondi (69,97 milioni di euro) stanziati dal Pnrr all’interno del progetto di valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi.

L’ok a questo progetto è già arrivato dal ministero della Cultura ma per l’assegnazione definitiva servirà un apposito decreto di ammissibilità. La sensazione è che comunque anche a Roma l’idea della giunta Bucci piaccia e questo potrebbe costituire un viatico importante anche sul fronte dell’atteggiamento della Sovrintendenza che, comunque, compete allo stesso ministero.