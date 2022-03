Buche e tombini pericolosi, il tema sbarca a Tursi: da inizio anno a Genova quasi 1300 "tapulli" - Genova 24

Genova. Dall’inizio del 2022 sono stati quasi 1300 gli interventi di ripristino puntuale di buche nell’asfalto delle strade genovese, i chiusini – o tombini – fatti sistemare sono stati 82, nel 2021 i metri quadri di asfalto a Genova sono stati 207mila. Sono alcuni dei numeri forniti durante la seduta di oggi del consiglio comunale e relativa agli interventi fatti negli ultimi mesi per migliorare le condizioni di sicurezza delle strade genovesi.

Questa la risposta a un’interrogazione a risposta rapida di Franco De Benedictis, consigliere di Fratelli d’Italia, che invece aveva chiesto cosa abbia in mente il Comune per migliorare la situazione attuale di alcune arterie cittadine. “In alcuni quartieri più che in altri, specialmente nelle zone collinari, ma non solo – ha detto De Benedictis – su trovano situazioni che rappresentano un rischio per automobilisti e per motociclisti, quindi chiedo quali interventi siano previsti e con quali tempi per ritornare a una situazione che consenta di percorrere le vie cittadine con la necessaria sicurezza”.

“Questo è un problema oggettivo – ha risposto Piciocchi – e noi non possiamo nascondere i problemi, ma dobbiamo dare atto anche degli sforzi che stiamo facendo per ovviarli, la situazione delle strade è conseguente non solo alla normale usura del manto per agenti atmosferici ma in gran parte per il gran numero di interventi succeduti, molti dei quali da parte della società Open Fiber per l’installazione della fibra ottica”.

“Tali interventi per varie vicissitudini hanno visto ritardare i ripristini definitivi dell’asfaltatura – continua Piciocchi – ma l’azienda ha recuperato in maniera consistente il tempo perduto in virtù di un accordo dello scorso anno, oggi quindi abbiamo avuto il ripristino definitivo dell’80% delle asfaltature e contiamo di far terminare entro giugno tutto l’arretrato”. Come noto, il ripristino dell’asfaltatura per i cantieri della fibra non riguarda tutta la carreggiata o la corsia ma una striscia di un metro e mezzo di larghezza in corrispondenza degli scavi.

“Abbiamo poi altri operatori che stanno intraprendendo altri lavori di posa e ammodernamento delle reti – continua l’assessore – come Itelit che sta realizzando la posa di un cavo sottomarino che passerà da Sturla all’hub digitale Staglieno e che riveste particolare importanza per la città, segnalazioni nei giorni scorsi di cittadini corso Sardegna e Val Bisagno ma c’è stato ripristino definitivo”.

“A questo va sommata la normale manutenzione ordinaria da parte dei gestori oltre che frequenti lavori per la riparazione dei guasti, abbiamo circa 3000 cantieri di scavo su strada annualmente”, aggiunge.

“Circa quanto lamentato per anomalie chiusini è evidente che visto il numero consistente di utenze sottosuolo le segnalazioni sono giornaliere, l’ufficio deputato a questo provvede con verifiche e ingiunzioni ai vari concessionari, nel corso nell’anno in meno di tre mesi gli interventi sono stati riferiti a 82 manufatti”.

“Ma potremmo anche parlare dei sovraccarichi sulla viabilità ordinaria dovuti ai cantieri autostradali e alle chiusure, cantieri portano molto traffico dalle autostrade alla città con conseguenti dissesti”, sottolinea Piciocchi.

Che conclude: “Nel 2021 sono stati eseguiti 4350 interventi di ripristino puntuale su buche nell’asfalto, siccome il tema è importante ho chiesto che sul portale di Aster venga aggiornata quotidianamente la situazione di monitoraggio e ripristino delle buche municipio per municipio, a oggi abbiamo eseguito 1298 interventi da inizio anno, 207mila metri quadri sono la superficie asfaltata nel 2021”.