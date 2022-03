Bucci e Dello Strologo, i due avversari in rotta di collisione al convegno del Comune sul Pnrr - Genova 24

Genova. C’era anche Ariel Dello Strologo tra il folto pubblico del convegno su “Pnrr, opportunità per il territorio” organizzato dal Comune di Genova nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi per illustrare i progetti già approvati e quelli in via di approvazione da finanziare con i fondi europei per la ripartenza post pandemia. Una presenza non annunciata e che però non poteva passare inosservata. Con Dello Strologo anche la sua nuova addetta stampa per la campagna elettorale, Fabiana Magrì, giornalista free lance con una vita tra Genova e Tel Aviv.

Nei giorni in cui si affilano le spade, specialmente su temi caldi come l’andamento demografico, l’economia, la qualità della vita, la crescita della città – ieri i dati Istat hanno certificato una diminuzione degli abitanti di Genova ma secondo Bucci la verità è all’opposto – il candidato sindaco del centrosinistra ha definito una “grande opportunità” quella di poter ascoltare dal vivo i dirigenti che hanno elaborato i progetti del Pnrr: “Sono qui per verificare i progetti che l’amministrazione ha messo in cantiere, sentire e vedere i dirigenti del Comune per me è un’opportunità notevole, ora sarà mia cura verificare se la qualità di questi progetti va in una direzione favorevole alla città”.

D’altronde “conosci te stesso, conosci il nemico” recitava Sun Tzu nell’Arte della guerra. E Dello Strologo sembra intenzionato a dotarsi di dossier specifici per smontare la narrazione del centrodestra.

Nel frattempo, però, Bucci snocciola altre cifre. “Non abbiamo ancora una stima di quanti posti di lavoro si creeranno grazie ai progetti finanziati con il Pnrr, la faremo presto ma intanto possiamo dire che negli ultimi 5 anni abbiamo ottenuto 23, 24 mila nuovi posti di lavoro a Genova, sono dati che pubblicheremo presto e che non tengono conto degli ultimi tre mesi”, ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a chi gli ha chiesto se ci siano già delle stime sulla ricaduta occupazionale del Pnrr.

“Sul futuro si può fare una stima sommaria dicendo che ci saranno sia i posti legati alla realizzazione delle infrastrutture progettate sia quelli delle persone che saranno attirate a Genova grazie a queste nuove infrastrutture, è difficile prevedere quanti ma siamo sempre sull’ordine delle migliaia”, conclude.

Sullo sfondo, però, restano altri temi più specifici. Quelli del trasferimento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo, per esempio. Dello Strologo domani incontrerà il presidente dell’autorità portuale Paolo Signorini. “Ho intenzione di affrontare questo problema in maniera concreta, cercando una soluzione che sia positiva per i cittadini e per il porto ma non mi esprimo su ipotesi fino a che non ci sono certezze, non ho intenzione di illudere le persone, come si sta facendo anche per la soluzione Ponte Somalia, che non darei affatto per sicura”.