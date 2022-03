Boschi in fiamme nella zona di Mele, vigili del fuoco e volontari in azione - Genova 24

Aggiornamento ore 14.45 – Richiesto e attivato l’intervento di un canadair per poter meglio controllare il fronte di fuoco attivo in una zona impervia e difficilmente operabile da terra per le squadre dei vigili del fuoco

Genova. Un incendio boschivo piuttosto esteso è divampato intorno alle 11.30 di questa mattina nella zona delle Giutte, sopra Mele e l’Acquasanta, nell’entroterra del ponente genovese.

Sul posto sono in azione da alcune ore due squadre di terra dei vigili del fuoco, una da Multedo e una da San Benigno, con autobotte e alcuni volontari dell’antincendio in supporto dei pompieri.

A breve dovrebbe alzarsi anche l’elicottero visto che il vento sta rendendo più complicato del previsto lo spegnimento del rogo.