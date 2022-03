Bonifica discariche abusive, Amiu agirà a livello nazionale - Genova 24

Roma. Firmato oggi l’accordo quadro tra il commissario unico nazionale discariche abusive e Amiu. Si avvia così la collaborazione nell’ambito dei lavori di bonifica delle discariche, operati dalla task force dei carabinieri diretta dal commissario, il generale Giuseppe Vadalà.

Oggi è stata siglata la convenzione esecutiva, ma la collaborazione è già operativa da oltre due mesi sul sito di Francavilla (Ch), sito in infrazione europea causa 498-17.

La cooperazione è incentrata sulla comune “mission dei firmatari” nell’ottica di perseguire un’azione marcata e continuativa di collaborazione per la salvaguardia del patrimonio ambientale e territoriale compromesso ma anche la promozione della sostenibilità nell’attività di bonifica delle discariche abusive e per l’implementazione delle best practices del settore.

La sigla è stata oggetto di cordiale discussione tra Vadalà e il presidente Pongiglione, al fine di verificare il proseguo e implementazione delle attività anche alla luce dei prossimi incarichi e attività operative.

Queste le parole del commissario: “Abbiamo conosciuto Amiu quasi per caso nel nostro lavorare sui siti del territorio nazionale, ma sin da subito abbiamo capito la sostanziale uniformità di intenti e la capacità operativa dell’azienda di multiservizi di Genova. Da questi primi incontri sul campo, abbiamo poi deciso di avviare immediatamente una collaborazione sul sito di Valle Anzuca comune di Francavilla a Mare. Siamo soddisfatti delle risposte operative e tecniche di Amiu e crediamo di poter implementare la nostra comune sinergia sottolineando anche i grandi risparmi di costi derivanti dal rapporto privilegiato tra due enti pubblici che operano nel medesimo settore”.