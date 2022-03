Bolzaneto, auto ribaltata in via Giro del Vento: 70enne estratto vivo dai vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Incidente spettacolare, ma per fortuna senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio di oggi a Bolzaneto. Un’auto si è ribaltata su un fianco poco dopo le 13 in via Giro del Vento.

All’interno c’era solo una persona alla guida, un uomo di 70 anni che è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono buone: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto, oltre ai pompieri, le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale.

Secondo i primi accertamenti sulla dinamica, la vettura condotta dal 70enne, per cause ancora da chiarire, ha urtato un’auto regolarmente parcheggiata e per questo si è cappottata. In corso ulteriori rilievi da parte della sezione infortunistica.