Bocciatura Ispra Parco di Portofino, De Benedetti (M5S Rapallo): "Confini vanno stabiliti senza pensare alla politica" - Genova 24

Rapallo. La capogruppo comunale del M5S Rapallo Isabella De Benedetti commenta la bocciatura dei confini proposta dalla Regione da parte dell’Ispra: “Non posso che essere compiaciuta del parere contrario fornito dai tecnici dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale alla proposta regionale di un parco francobollo. I confini di un parco vanno pensati con una logica scientifica, che nulla ha a che fare con l’opportunismo politico. Ho fiducia che il procedimento ministeriale proceda col perseguire la finalità per la quale il nuovo ministero è stato creato, ovvero dare compimento alla Transizione Ecologica anche attraverso la creazione di nuovi parchi che tutelino parti significative del nostro territorio, anche sotto il profilo dimensionale. Auspico che il Ministero tenga conto delle proposte avanzate dai sindaci di Portofino, Santa Margherita, Camogli, Rapallo, Zoagli, Chiavari e Coreglia, raccolte col lavoro di concertazione di Anci, relative ad una nuova proposta di perimetrazione”.

Secondo De Benedetti la Regione Liguria ha fatto una brutta figura non proponendo neanche la via di mezzo proposta da Anci a sette Comuni: “Ha volutamente ignorato il territorio portando avanti la sua ‘idea’ che chiaramente accontenta la Lega, con cui la compagine totiana sta cercando di ricucire dopo l’imbarazzante sceneggiata del post Quirinale”.

Il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi evidenzia che, pur non vincolando il ministero, il no di Ispra ha un peso importante. “Auspichiamo che prevalgano gli interessi del territorio. Quelli cioè che guardano al futuro in termini di rilancio turistico ed economico del comprensorio, di destagionalizzazione dei flussi turistici, di protezione ambientale, di sviluppo delle attività green. Se invece dovesse prevalere la perimetrazione regionale a tre, avremmo un Parco francobollo, l’avrebbero vinta cacciatori e cementificatori e perderebbero i nostri giovani, che vedono tramontare in tal modo l’opportunità concreta verso una transizione ecologica reale e verso uno sviluppo occupazionale”.