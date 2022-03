Blitz della polizia locale ai giardinetti: tre giovani sorpresi col fumo in tasca - Genova 24

Genova. Sono tutti italiani e poco più che maggiorenni, i soggetti nei confronti dei quali sono scattate sanzioni per violazioni alla normativa sulla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel corso dell’attività di alto impatto eseguita dalla Polizia Locale giovedì 3 e venerdì 4 marzo scorsi.

I controlli si sono incentrati nella Bassa Val Bisagno – zona via Canevari e aree limitrofe – e sono stati effettuati da dieci operatori del Reparto Sicurezza Urbana (48 sono le persone controllate con l’ausilio dell’unità cinofila) e da due operatori dell’Unità Territoriale Val Bisagno.

Per tre delle persone sottoposte a controllo – tutti giovani, per l’appunto – è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti di lieve entità. 7 sono invece le violazioni per possesso di stupefacenti a uso personale. Gli episodi si sono registrati in particolare nella zona di corso Montegrappa e nei giardini comunali di via Ponterotto.