Begato, la polizia locale sgombera un alloggio popolare occupato da abusivi - Genova 24

Genova. Questa mattina la polizia locale è intervenuta in via Brocchi 12, in Valpolcevera nella zona di Begato, per liberare un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente.

“Con l’operazione di oggi proseguono gli interventi volti a tutelare i cittadini in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio – ha spiegato l’assessore alla Polizia locale Giorgio Viale – Gli spazi abitativi liberati vengono poi ristrutturati ed assegnati agli aventi diritto. Spesso le segnalazioni arrivano dagli abitanti dello stabile, che spesso denunciano comportamenti molesti da parte degli occupatori abusivi”.

Nel 2021 sono stati recuperati un centinaio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente in fase di ristrutturazione e in attesa di essere riassegnati.