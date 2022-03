Baby gang, Bucci: “Educatori di strada e investimenti nello sport: noi rispondiamo con le azioni, non con l’ideologia" - Genova 24

Genova. “Il problema della sicurezza è diffuso in tutta Italia e anche in Europa. E semmai a Genova questo fenomeno è piuttosto ridotto rispetto per esempio a Milano dove governa un sindaco che dovrebbe essergli amico. Quindi le sue dichiarazioni sono inappropriate”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha risposto alle critiche del candidato del campo progressista Ariel Dello Strologo che nei giorni scorsi a proposito dell’allarme sulle baby gang aveva affermato che la situazione per quanto riguarda la sicurezza a Genova, cavallo di battaglia del centrodestra, è peggiorata negli ultimi cinque anni.

Per Bucci invece “è importante è andare avanti sulla strada intrapresa perché abbiamo fatto cose importanti non tanto sulla repressione, che spetta alle forze dell’ordine, ma soprattutto mettendo assieme e finanziando le associazioni per fare una campagna educativa di strada. Oggi c’è una rete di 54 associazioni che hanno i fondi per svolgere questo compito e per me si tratta di uno dei passi più importanti in assoluto”.

Per il sindaco di Genova “ovviamente c’è anche la necessità di fornire ai giovani alternative allo scatenarsi con la violenza a cominciare dallo sport ed è per questo che sullo sport stiamo facendo investimenti: lo sport crea buoni cittadini e anche se è un aspetto da molti sottostimato per me è importantissimo”

Bucci si dice “certamente preoccupato dal fenomeno delle baby gang, ma a ogni preoccupazione deve corrispondere uno specifico piano di azione, non certo l’ideologia o i pensieri a vanvera”.