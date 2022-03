Aveva esultato per la morte di Jole Santelli: la professoressa genovese andrà a processo - Genova 24

Genova. Il pubblico ministero Walter Cotugno ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio per Paola Castellaro, la professoressa genovese ed ex attivista del Movimento 5 Stelle che su Facebook aveva esultato per la morte della presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

Il processo comincerà il 2 ottobre 2024. L’insegnante, difesa dall’avvocato Matteo Mezzapesa, subito dopo la scomparsa della Santelli aveva scritto: “Evvai! Una mafiosa di meno!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio, ecc. ecc.”.

Il suo profilo, dopo quelle frasi, era stato oscurato. La donna era stata anche sospesa. L’accusa è diffamazione aggravata. Nel decreto di citazione si legge che la docente, con quelle frasi, ha offeso “la reputazione” di Jole Santelli.

L’indagine della procura di Genova era partita dopo la querela presentata dall’avvocato calabrese Sabrina Rondinelli per conto delle sorelle di Jole Santelli, Paola e Roberta. .