Autostrade, sabato c'è anche la Milano-Sanremo: chi va a Ponente dovrà "allungare" fino a Ovada - Genova 24

Genova. In arrivo un altro weekend di passione sulle autostrade liguri: oltre ai lavori di manutenzione nella galleria Madonna delle Grazie II, sabato a provocare ulteriori disagi sarà anche il passaggio della gara ciclistica Milano-Sanremo sul Turchino e quindi davanti al casello di Masone.

“Come condiviso al tavolo tecnico con Prefettura, enti e istituzioni territoriali – comunica Autostrade – tra le 12.30 e le 14.00 si renderà necessaria la chiusura temporanea degli svincoli di uscita di Masone sia per i veicoli provenienti da Genova sia per quelli provenienti da Gravellona Toce. Pertanto in quella fascia oraria dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire alla stazione di Ovada e rientrare dalla stessa in direzione A10/Savona“.

Per il resto del fine settimana invece dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire invece alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10/Savona. In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita sulla A10 alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla stessa A10 ad Arenzano, per proseguire verso Savona, compatibilmente con il passaggio della corsa nei tratti dei comuni interessati (cioè Genova tra Voltri e Vesima, e la stessa Arenzano).

Si ricorda che sull’Aurelia è presente il divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate; pertanto, tali mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona, dovranno immettersi sulla A26, uscire a Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona.

Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto verso Savona, potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure, immettersi sulla A10 verso Savona e seguire l’itinerario sopra descritto.

La deviazione sulla A10 sarà presente anche nei seguenti weekend:

· dalle ore 06:00 di sabato 26 alle ore 6:00 di lunedì 28 marzo 2022;

· dalle ore 22:00 di venerdì 1 alle ore 6:00 di lunedì 4 aprile 2022;

· dalle ore 22:00 di venerdì 8 alle ore 6:00 di lunedì 11 aprile 2022.

I lavori rientrano nel piano di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura in atto sulla rete ligure e, per la tipologia di intervento, richiedono la chiusura continuativa, dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì, del tratto di A10 compreso tra il ramo di immissione dalla A10 verso la A26 provenendo da Genova e il ramo di immissione dalla A26 verso la A10 in direzione Savona. Le modalità di attuazione del cantiere sono state condivise con il ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e con le istituzioni territoriali, nell’ambito del confronto avviato per conciliare le esigenze di potenziamento della rete e le esigenze della mobilità, in relazione ai volumi di traffico previsti e con l’obiettivo a più lungo termine di liberare la rete in vista dei mesi estivi.

In accordo con il Mims e con le istituzioni locali, a partire dalle 00.00 di sabato 12 marzo fino alle ore 24.00 di domenica 10 aprile sarà attiva l’esenzione del pedaggio del tratto di A26 compreso tra l’allacciamento con la A10 e Masone per tutti i percorsi:

-con uscita alla stazione di Masone e per i quali è previsto l’attraversamento del tratto di A10 compreso tra Genova Pegli e Genova Pra’;

-con ingresso alla stazione di Masone e con uscita presso una qualsiasi delle stazioni della A10 comprese nel tratto Arenzano-Ventimiglia e della Torino Savona. L’esenzione sarà automaticamente applicata al momento del pagamento, indipendentemente dalla modalità utilizzata.