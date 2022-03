Autostrade, 16 chilometri di coda in A26. Rallentamenti anche in A12 e A10 - Genova 24

Genova. Ancora traffico e disagi sulla rete autostradale ligure a causa di cantieri e lavori in corso. Questa mattinata si sabato 26 marzo in particolare, si sono riscontrati rallentamenti in A26.

Infatti sull’autostrada A26, Gravellona Toce, dove si è formata una coda di 16 chilometri a Ovada all’altezza dell’allacciamento A26/A10 Genova-Savona, in direzione Genova Voltri. Coda di 5 chilometri anche in prossimità dell’allacciamento A26/A10 Genova-Savona-Masone, direzione Gravellona Toce.

Traffico e rallentamenti anche sulla A10, Genova-Savona-Ventimiglia, all’altezza di Genova Pra’, in direzione Ventimiglia. Coda anche a Genova Pra’, in uscita provenendo da Genova. e coda anche a Genova Pra’-Allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce, in direzione Ventimiglia.

Infine coda di 2 chilometri sulla A12, Genova-Rosignano Marittimo, nel tratto compreso tra Recco e Chiavari, in direzione Rosignano, per lavori.