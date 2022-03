Autostrade liguri, code per lavori su A7 e A26: rallentamenti anche su A12 e A10 - Genova 24

Genova. Ogni mattina un ligure sarà che trascorrerà parecchio tempo in coda, indipendentemente all’ora in cui partirà per andare al lavoro. Anche stamani quindi, come ogni mattina, tutti i principali snodi autostradali liguri sono congestionati dalle code a causa dei cantieri.

In particolare intorno alle 8 si registra sulla A12 coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori e coda e coda tra Recco e Chiavari per lavori. Sulla A26 coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori e coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Sulla A7 coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

mentre sulla A10 consueta coda tra Celle ligure e Varazze e in direzione opposto tra celle ligure e Savona.