Autostrade, la giornata parte in salita per i genovesi: cantieri, code e disagi - Genova 24

Liguria. Cantieri e disagi: sono già diversi i chilometri di coda che si sono venuti a formare sulle autostrade liguri dalle prime ore della giornata odierna.

La situazione risulta a singhiozzo sia nel savonese che non genovese con circa una decina di chilometri di code complessivi.

In A10, al momento è presente Coda di 1 km, tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, causa lavori. Ma ci sono anche 2 km di coda tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova, causa lavori. Infine, coda di 3km tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, sempre per lavori.

In A12, 1km di coda tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova, per lavori.

Sulla A26, infine, 2km di coda tra Voltri e Masone, in direzione Gravellona Toce, causa lavori.