Autostrade, cade un cavo dalla volta di una galleria: code fino a 16 chilometri sulla A26 - Genova 24

Genova. Fino a 16 chilometri di code e rallentamenti tra Ovada e Masone – alle 9 si sono ridotti a 12 – e altri 5 in direzione opposta, Voltri e Masone, sulla autostrada A26 in queste prime ore del lunedì. Una giornata partita con il piede sbagliato, alle luci dell’alba, a causa di un problema in galleria. Un cavo pericolante – già rimosso – ha reso necessario l’intervento della polstrada e dei tecnici e provocato lunghe code a causa dell’istituito senso unico alternato.

Il problema nella galleria Massimo Risso, mentre altri disagi sono legati ai cantieri nella galleria Madonna delle Grazie II. Secondo Autostrade a provocare la caduta del cavo è stato il passaggio di un mezzo pesante che lo ha agganciato.

Poco dopo le 7 di mattina la situazione il sito di Aspi registrava sono 16 chilometri di code, poi divenuti rallentamenti, verso sud, il bivio con la diramazione per la A7 e Masone, altri otto km (ora cinque) verso Gravellona Toce, tra il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Ci sono code quattro chilometri di coda anche sulla A7 Genova Milano, per lavori tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord.

Sulla A10 Genova Ventimiglia coda per cantieri tra Celle Ligure e Varazze e poi tra Arenzano e il bivio per la A26, sempre in direzione levate.