Auto si ribalta in corso Europa, due feriti in codice azzurro al San Martino - Genova 24

Genova. Brutto incidente questa notte in corso Europa dove per cause ancora da chiarire un’auto che viaggiava in direzione centro si è ribaltata dopo aver urtato contro le barriere a bordo strada.

Le due persone che viaggiavano sull’autovettura sono state ricoverate in codice azzurro, che secondo i nuovi codice colore vuol dire una urgenza procrastinabile entro i 60 minuti. Il fatto è avvento poco prima dell’una di notte ad altezza dello stadio Carlini: per estrarre i feriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La strada è rimasta chiusa quasi un’ora vista che nello scontro si è verificata una importante perdita di gasolio sulla strada. Solo una volta messa in sicurezza il manto stradale, la viabilità è stata riaperta.