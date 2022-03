Augusto Podestà è il nuovo allenatore del Rapallo Rivarolese - Genova 24

Rapallo. Augusto Podestà è il nuovo allenatore del Rapallo Rivarolese.

Podestà,, patentino UEFA A, è reduce dal’ esperienza con il Novelda F.C.( terza divisione spagnola).

Il neo tecnico, da giocatore, ha indossato le maglie di Entella, Cavese, Juve Domo, Pro Vercelli, Vogherese, Bagheria, Lavagnese, Rivasamba, Caperanese, Lames, Leivi, Real Deiva, Cicagna.

Terminata la carriera dal calciatore, ha ricoperto il ruolo di allenatore e responsabile nelle giovanili di Entella e Lavagnese ed è stato collaboratore di mister Celestini con Sestri Levante, Entella e Lavagnese. In seguito è passato al Genoa, nello staff tecnico della Primavera e poi come osservatore della prima squadra, ruolo che ha ricoperto anche nello Spezia. Dopo aver allenato Rivarolese, Argentina, è stato il direttore sportivo del Sestri Levante, per poi essere chiamato dal Novelda F.C., in terza divisione spagnola.

Podestà sarà regolarmente in panchina per la partita di domenica contro il Finale.