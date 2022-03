Attacco informatico alle biglietterie Trenitalia, dai servizi ipotesi hacker russi ma le ferrovie smentiscono - Genova 24

Liguria. Non è escluso che l’attacco informatico a Trenitalia che per alcune ore questa mattina ha paralizzato l’attività di vendita nelle biglietterie e nei self service abbia una matrice russa. O meglio, la tipologia dell’attacco e il modus operandi con il quale è stato realizzato, secondo i servizi di sicurezza italiani, potrebbero essere riconducibili ad hacker russi.

Ferrovie dello Stato però, nel pomeriggio, ha diramato una nota (via whatsapp, visto che la mail sembra avere dei problemi, forse dovuti alle indagini e al ripristino delle condizioni di sicurezza) dicendo che “Allo stato attuale non sussistono elementi che consentano di risalire all’origine e alla nazionalità dell’attacco informatico”.

Trenitalia “sta lavorando in stretta collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e con la Polizia di Stato. In particolare il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic) della Polizia Postale è impegnato a condurre tutti gli adeguati controlli e verifiche su quanto accaduto oggi”.

I disagi, avvertiti anche nelle stazioni in Liguria, hanno interessato i sistemi informatici di vendita di Trenitalia.

Ferrovie segnalava che da stamani sulla rete informatica aziendale “sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker”.

E’ stata bloccata la vendita dei biglietti sia nelle biglietterie fisiche sia nei self service nelle stazioni, mentre funziona la vendita on line.