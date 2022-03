Settimo pareggio consecutivo per il Genoa, è record: a Bergamo è 0-0 con l'Atalanta - Genova 24

Bergamo. Finisce 0-0 tra Atalanta e Genoa. Risultato che serve a poco, anche se il Genoa guadagna un altro punto sul Cagliari, ma i rossoblù sono comunque usciti a testa alta dal Gewiss Stadium. Partita tiratissima contro la squadra di Gasperini, che ha colpito un palo con Muriel e sbagliato una grande occasione con Pasalic, ma il Genoa c’è stato, per tutta la partita. Mancata come al solito la zampata decisiva e anche questa volta un paio di opportunità sono state create. Il settimo pareggio consecutivo è un record in serie A, solo l’Inter di Mancini fece uguale.

94′ Mihail prova il tiro, Sirigu blocca

93′ Cross in mezzo, Demiral ci prova di testa sul secondo palo, palla fuori

91′ Entra Mihaila per Pasalic

90’Saranno 4 i minuti di recupero

88′ Cambio nel Genoa: fuori Galdames, dentro Kallon

86′ Muriel ha spazio in corsa e tenta il tiro, ma Ostigard recupera all’ultimo deviando in angolo. Sugli sviluppi Sirigu smanaccia

82′ Ammonito Toloi, pestone su Galdames

78′ Cambio nell’Atalanta: entra Demiral per Scalvini

77′ Sul rovesciamento di fronte ci prova Hateboer, ma Sirigu blocca a terra

77′ Altra grande occasione per il Genoa: Destro vede l’accorrente Frendrup, c’è spazio per avanzare e per il tiro, che impatta su Sportiello

75′ Occasione Genoa: Destro si gira liberandosi di Djmsiti, palla che gli esce dal piede un po’ strozzata, diagonale fuori di poco

73′ Altro cambio per Blessin: fuori Amiri per Hernani, Galdames va a fare il trequartista

71′ Cambio nel Genoa: dentro Destro per Yeboah

68′ Altro palo per l’Atalanta con un colpo di testa di Pessina, ma era fuorigioco

63′ Occasionissima per l’Atalanta, che riparte veloce con Koopmeiners sulla sinistra, assist per Pasalic in mezzo, Sirigu esce a valanga e copre la porta: pallone alto

57′ Doppio cambio nell’Atalanta: Toloi e Hateboer per Malinovskyi e Zappacosta

50′ Secondo corner in pochi minuti per l’Atalanta, ma anche questa volta la squadra di Gasperini non batte bene il calcio piazzato

46′ Si riparte. Palla al Genoa. Nell’Atalanta dentro Boga per Mahele

45′ Finisce senza minuti di recupero il primo tempo tra Atalanta e Genoa. Squadre cortissime e un Grifone che impedisce all’Atalanta di esprimersi. L’unica vera occasione del primo tempo è capitata sui piedi di Muriel dopo un errore di Amiri: il palo esterno ha salvato Sirigu. Il Genoa, dal canto suo ha avuto tre possibilità per battere a rete: una punizione di Amiri sopra la traversa, un tentativo di Melegoni troppo fiacco e un destro di Vasquez bloccato da Sportiello.

42′ Vasquez! Prova il destro e Sportiello blocca, ma grande azione in origine di Frendrup che si beve Zappacosta sull’altra fascia

40′ Punizione di Amiri a superare la barriera che non si abbassa, palla alta sopra la traversa

38′ Ammonito Zappacosta: perde palla e atterra Yeboah all’altezza della lunetta della sua area

37′ Palo dell’Atalanta: Amiri perde palla in favore di Pasalic, tunnel e appoggio in avanti per Muriel, destro a girare e pallone che colpisce il legno esterno ed esce

34′ Amiri per Melegoni, il centrocampista prova il destro a giro, palla troppo debole, Sportiello blocca

33′ Errore del Genoa che aveva riconquistato palla. Zappacosta prova il cross, ma è troppo profondo per tutti

23′ Il Genoa raddoppia e spesso triplica la pressione a centrocampo

22′ Ci prova Yeboah dalla distanza, non avendo compagni vicini. Tiro che termina fuori

15′ Amiri porta palla, temporeggia il giusto e appoggia per Galdames che tenta il tiro, palla deviata in angolo. La battuta dal corner è lunga per tutti

13′ Discesa di Muriel sulla fascia sinistra, l’attaccante si accentra e prova il tiro, alto.

9′ Primo corner per il Genoa, Palomino respinge il cross di Melegoni. Nulla di fatto sugli sviluppi.

5′ Ancora l’ucraino stavolta su calcio piazzato dalla linea di fascia destra, un tiro cross controllato da Sirigu che finisce alto non di molto

4′ Malinovskyi ci prova dal limite dell’area dopo una respinta della difesa genoana, palla alta sopra la traversa

1′ Partiti, palla all’Atalanta

Amiri e Frendrup dal primo minuti, Destro ancora in panchina in favore di Yeboah. Altra novità rispetto alle ultime formazioni è Galdames. Ecco il Genoa che parte dal primo minuto a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini senza gli squalificati Sturaro e Rovella.

Atalanta-Genoa 0-0

Atalanta: Sportiello, Scalvini, Djmsiti, Palomino, Zappacosta (57′ Hateboer), Pessina, Koopmeiners, Mahele (46′ Boga), Pasalic (91′ Mihaila), Malinovskyi (57′ Toloi), Muriel.

A disposizione: Musso, Rossi, Demiral, Pezzella, Freuler, Cissé.

Allenatore: Gasperini

Genoa: Sirigu, Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez, Galdames (88′ Kallon), Badelj, Amiri (73′ Hernani), Melegoni, Portanova, Yeboah (71′ Destro).

A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Bani, Ghiglione, Calafiori.

Allenatore: Blessin

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: Zappacosta, Toloi (A)