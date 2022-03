Associazione 50%Più, settanta scatoloni di aiuti per Pokrova e la popolazione ucraina - Genova 24

Genova. È avvenuta nella chiesa di Santo Stefano a Genova la consegna di settanta scatoloni, contenenti beni di prima necessità, frutto della raccolta promossa dall’Associazione 50&Più Genova in collaborazione con il gruppo Arimondo. Arriveranno al più presto alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.

In soli dieci giorni numerosi soci e molti cittadini si sono mobilitati per donare alimenti e tutto ciò che più manca a chi si trova nei territori colpiti dal conflitto. Un gesto di solidarietà grazie al quale, in poco tempo, si è stretto il rapporto con la comunità ucraina del capoluogo ligure.

A ricevere la donazione sono stati Oleg Sahaydak, presidente dell’Associazione Pokrova, che ha sede proprio nella chiesa di Santo Stefano, e padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina a Genova, che giorno dopo giorno vedono crescere la vicinanza della città.

«In un’ora – ha dichiarato Brigida Gallinaro, presidente dell’Associazione 50&Più Genova – abbiamo riempito due furgoni. Mi sono commossa a vedere quanto impegno hanno profuso i soci che decenni fa hanno vissuto la guerra e che sono ben consapevoli di cosa vuol dire avere bisogno di tutto».

Alla raccolta ha partecipato attivamente il Gruppo Arimondo, fornendo come base d’appoggio il supermercato PAM di via Porta d’Archi e contribuendo con un buono di sconto che ha aumentato il numero degli acquisti pro Ucraina. L’Associazione Pokrova agisce per conto del Charity Fund “International Association for Support of Ukraine”.