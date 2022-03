Assicurazione truffa, viene multata per 800 euro e chiede "la grazia" al comandante della polizia locale - Genova 24

Genova. “Sono una mamma separata, con un mutuo da pagare, e mi ritrovo con oltre 800 euro di multa per essere stata truffata, chiedo la grazia al comandante della polizia locale”. A parlare, anzi a scrivere, è Roberta Mastronardi, cittadina genovese, vittima di un raggiro per cui si è trovata a circolare, senza saperlo, con un’assicurazione Rc Auto non valida.

Il racconto della sua storia è affidato a una lettera inviata a Gianluca Giurato, comandante della polizia locale, e in cui racconta di essere stata multata in lungomare Canepa, qualche giorno fa, perché sprovvista di assicurazione.

“Il giorno 28/02/2022 alle ore 11 circa transitavo in via lungomare Canepa con la mia autovettura – scrive – per recarmi al lavoro, come ogni giorno attraverso la città per andare alla Fiumara, sono stata affiancata da una autovettura del corpo di polizia municipale, che mi intimava di accostare, e così ho fatto senza alcun timore. Ho consegnato i documenti da me in possesso quali libretto e certificato assicurativo, e con grande stupore mi è stato detto che la mia autovettura non poteva circolare in quanto sprovvista dell’assicurazione. Morale della favola, più di 800 euro di multa! Quasi un mese del mio lavoro”.

“Il punto – continua Roberta – è che non sono andata deliberatamente e con coscienza in giro con una macchina non assicurata, sono stata truffata da un sito che si spacciava per Zurich Connect. Ho pagato ben 420 euro per tutto l’anno e ho le ricevute del pagamento”.

La donna ha chiesto al comandante della polizia se non un annullamento della multa perlomeno una sorta di ridimensionamento della stessa, che tenga conto della sua buona fede certificata, a quanto sostiene la protagonista della disavventura, da ricevute, schermate e scontrini che comprovano il pagamento dell’assicurazione.

“Chiedo quanto meno una sanzione congrua – afferma – se una persona deliberatamente e con coscienza volesse andare in giro con l’auto non assicurata la sanzione sarebbe sempre la stessa”.

La vicenda è stata denunciata anche ai carabinieri visto che la malcapitata oltre alla multa da oltre 800 euro si trova a veder sfumare la spesa dei 420 euro dell’assicurazione fasulla.