Arièl Dello Strologo incontra Linea Condivisa: "Dando le risposte ai giovani si può cambiare la città" - Genova 24

Genova. Al Cap di via Albertazzi, Arièl Dello Strologo, candidato sindaco del centro sinistra, ha incontrato Linea Condivisa, la lista guidata da Rossella D’Acqui e Gianni Pastorino, che ha presentato le elaborazioni dei suoi gruppi di lavoro in tema di sociale, ambiente, trasporti e territorio e la loro visione di Genova.

Nel corso della serata, in una sala piena di gente si sono susseguiti gli interventi di Luca Cinelli (gruppo trasporti Linea Condivisa), Nadia Repetto (gruppo Ambiente Linea Condivisa), Alessandro Sgambati (gruppo politiche sociali Linea Condivisa), Vincenzo Palomba (referente dei gruppi territoriali e già consigliere municipale nel Centro Est per Linea Condivisa) e Gianni Pastorino, oltre che gli interventi del pubblico, tra gli altri di Filippo Bruzzone (consigliere municipio Ponente); Sara Tassara (consigliera municipio Medio Ponente), Alessio Ciaravino(referente del municipio Medio Levante) e Roberto D’Avolio (presidente del municipio Media Val Bisagno). Il comune denominatore di tutti gli interventi è stato il territorio e il concetto di prossimità della politica nei confronti del cittadino.

L’incipit dell’assemblea è affidato al presidente di Linea Condivisa, Rossella D’Acqui: “Genova è una città che deve diventare sostenibile in cui rigenerare la città non significa soltanto costruire supermercati ma significa ricostruire connessione tra i quartieri, renderli vivibili e renderli belli, in cui se riusciremo a dare ai giovani opportunità di lavoro, luoghi di aggregazione e spazi, avremo la possibilità di riuscire a trattenere i giovani in una città più attrattiva”.

L'intervento di Vincenzo Palomba

“Oggi la politica genovese parla di Grandi Opere e di un plafond di investimenti di 2,2 miliardi – ha sottolineato Vincenzo Palomba – alcune di queste grandi opere vengono oggi celebrate in cartelloni preelettorali in cui si ringrazia al sindaco delle promesse mantenute, ma chi risponde delle promesse disattese nei confronti dei residenti dei singoli quartieri? Perché se c’è una promessa che andrebbe mantenuta, in primis, dovrebbe essere quella della restituzione ai quartieri del decoro e della vivibilità: carreggiate pesantemente danneggiate, in particolare dopo gli interventi per il posizionamento della fibra), marciapiedi dissestati, intere zone scarsamente illuminate o completamente al buio, rifiuti ingombranti abbandonati accanto ai punti di conferimento, scuole senza abbattimento delle barriere architettoniche e quindi non accessibili a bambini disabili, e ancora, associazioni senza spazi, strade senza posteggi, quartieri senza decoro“.

“Così i quartieri si impoveriscono – continua il ragionamento Vincenzo Palomba – i residenti si abituano alla mediocrità e si finisce in un circolo vizioso di spirale discendente; la centralizzazione del potere decisionale sugli interventi nelle mani della sola giunta comunale è una deriva perigliosa che sancisce la definitiva rottura tra cittadinanza e sistema politico rappresentativo; perché la catena di trasmissione dei bisogni parte dal basso, non è sufficiente un app sul sito del Comune, è fatta di relazioni, incontri, scambi di opinioni sincrone e in presenza (per usare due termini ultimamente molto frequenti). Questo è quello che fa un consigliere municipale“.

“Se lo sguardo e l’udito tendessero verso il basso – aggiunge Roberto D’Avolio presidente della Media Valbisagno – oltre alla continua necessità di manutenzioni ordinarie, ci si accorgerebbe che una delle grandi opere da portare avanti è la mobilità verticale per consentire a tanti, troppi residenti una più facile accessibilità alle proprie abitazioni e anche alla possibilità di rivalutarle dal punto di vista immobiliare, invece di avere immobili che non valgono più niente”.

Non sono mancati gli inviti al candidato sindaco sui territori; “Ad Ariel chiediamo una presenza effettiva sui territori e che si faccia portavoce della questione del decentramento, la restituzione di una dignità funzionale e della centralità ai municipi come enti di prossimità al cittadino”è l’invito rivolto da Sara Tassara e Filippo Bruzzone entrambi consiglieri di Linea Condivisa su Medio Ponente e Ponente.

Intense e ampie le relazioni su Ambiente, Trasporti e Sociale. In particolare il tema del sociale è stato presentato da Alessandro Sgambati con un lavoro articolato e ricco di competenze “Vogliamo combattere il disagio e non il disagiato –afferma Sgambati- abbiamo tutta l’intenzione di recuperare il valore di una società educante in un’ottica sistemica che restituisca dignità alla persona; se al paradigma assistenziale ed emergenziale sostituiamo quello previsionale ed educativo riusciremo veramente a cambiare il sistema delle Politiche Sociali”.

Gianni Pastorino ha poi rincarato la dose con un intervento acceso: “Abbiamo un candidato che può spingere nel senso del cambiamento e del mutamento di questa città perché Dello Strologo stasera ha parlato di questioni importanti e cruciali come i servizi sociali, la formazione, il contrasto del degrado nei quartieri, la capacità attrattiva della città nei confronti dei giovani”

E proprio sul tema dei giovani ritorna Arièl Dello Strologo “E’ stata un’assemblea molto intensa in cui è stato bello vedere più di cento persone appassionate alla politica che vogliono cambiare la città e che vogliono soddisfare i bisogni da troppo tempo irrisolti. Sono state tante le suggestioni e le domande, i giovani sono il centro della riflessione; dando le risposte alle loro richieste si può veramente cambiare la nostra città”