Genova. Nelle scorse ore si è verificato un incidente ad Arenzano, lungo la via Aurelia, causato dal tamponamento tra un ciclista e un tir.

Sul posto è intervenuta in codice rosso un’automedica del 118. Secondo i primi accertamenti il ciclista avrebbe riportato un trauma cranico.

Tuttavia il ciclista è stato portato in codice giallo, non in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per tutte le cure del caso.