Appartamento in fiamme in via Nizza: coppia di anziani al pronto soccorso - Genova 24

Genova. Un incendio si è sviluppato questa mattina all’interno di una abitazione in via Nizza, al primo piano del civico 10, dove abitano una coppia di anziani. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che ha messo in salvo i due residenti prima di domare le fiamme.

Le operazioni di soccorso sono state portate avanti grazie all’intervento sul posto dell’autoscala. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all’incendio, anche se secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero scaturite per il malfunzionamento di un apparecchio usato per una sauna domestica.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco i due anziani, rimasti intrappolati sul balcone dove avevano trovato rifugio, sono stati messi in salvo attraverso il fumo grazie alla cosiddetta ‘seconda utenza’, vale a dire una sorta di casco-sacco collegato al respiratore del pompiere.

Dopo l’evacuazione le due persone tratte in salvo sono state accompagnate in via precauzionale al pronto soccorso del San Martino di Genova per verificare tutte le funzioni vitali vista la gran quantità di fumo scaturita dall’incendio domestico.