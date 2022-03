Antola Experience, lo spazio itinerante del parco inizia il suo tour sabato da Casella - Genova 24

Casella. Dove trovare un mercatino agricolo come una volta? All’Antola Experience, struttura innovativa e moderna ma con lo sguardo alla tradizione. Un mercatino agricolo con vendita diretta dei prodotti da parte dei contadini e aziende agricole del territorio. Il Parco Regionale dell’Antola ha realizzato un caratteristico mercatino agricolo all’interno di questa nuova struttura itinerante avendo vinto il bando PSR 2014-2020: sottomisura 7.4.19.2.7 “Rete dei Mercati locali e infrastrutture turistico didattiche connesse alle filiere locali” di Regione Liguria presentato da Gal VerdeMare Liguria.

Sabato 26 marzo a Casella e poi per tutta la stagione primaverile ed estiva le aziende agricole porteranno i loro prodotti appena raccolti sulle piazze dei Comuni di Valle Scrivia e Trebbia ma anche in tutta la Liguria.

Ma ci sarà anche tanto altro: incontri con scrittori, laboratori per bambini, giochi con Trebbiolo – la mascotte del parco, lezioni sulla storia del territorio, e così via.

Un evento organizzato da Parco Regionale dell’Antola con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Casella; realizzato con la collaborazione dell’associazione Antola Valleys Liguria, Expo Alta Val Trebbia e Unpli Liguria.

Un programma ricco di eventi per la giornata di sabato 26 marzo:

10,00 apertura spazi espositivi

10,30/11,30 inaugurazione alla presenza delle autorità

11,30 aperitivo proloco Busalla

11,30 a lezione con i professori di Hogwarts -Scoprire il Parco attraverso storie e leggende che rendono la montagna ancora un luogo sorprendente per grandi e piccini.

11,30 alla scoperta dei Patronus dell’Antola: insieme ai professori della scuola d Hogwarts si scopriranno gli animali guida che popolano il parco dell’Antola. I loro simboli e i poteri magici che difendono dai dissennatori

12,00 insieme a Pomona Sprite andremo alla scoperta delle piante magiche presenti nel Parco dell’Antola che sono alla basa per pozioni e incantesimi antichi di protezione fortuna

13,00 proloco casella pranzo

13,00 si aggirerà tra produttori e visitatori Trebbiolo la mascotte di Expo Alta Val Trebbia per salutare e fare fotografie con i bambini

Fino alle 14,30 liberi tutti

14,31/15,15 presentazione Progetto OLE’ – Oltre L’Etichetta a cura di Ente Regionale Parco Antola

15,30 rappresentazione di Teatro dell’Ortica “Un mare senza plastica”

16,30 presentazione del Blog “La nostra politica in cucina”- promuovere il territorio attraverso le ricette di Renata Briano

17,30 aperitivo proloco Casella

18 chiusura manifestazione

Dalle 10,00 alle 18,00 Radio Torriglia Sound con musica ed interviste

Tutte le iniziative saranno svolte in piena sicurezza seguendo i protocolli Covid19. Un nuovo modo di vivere il mercato agricolo tradizionale con tante novità!!!!