Ansaldo energia "internalizza" e assume 104 lavoratori dei servizi logistici - Genova 24

Genova. “A Cesare quel che è di Cesare: riconosciamo il merito alla Direzione Aziendale di aver mantenuto quello che ci aveva promesso due anni fa al momento del suo insediamento: portare in Ansaldo Energia quella attività e tutti i lavoratori coinvolti”.

Così in un volantino l’rsu di Ansaldo Energia commenta la firma dell’accordo che prevede l’assunzione in Ansaldo Energia, con decorrenza il 1°Maggio 2022, di 104 lavoratori Geko operanti nell’ambito dei “servizi logistici”.

“Come Fiom Cgil abbiamo sempre spinto perché ciò si avverasse e portiamo a casa un ottimo risultato” commenta il sindacato che auspica che “nel tempo, un processo analogo avvenga anche per altre attività date in appalto, in primis quelle che coinvolgono i lavoratori rimasti in Geko operanti in Ansaldo energia”.

RSU FIOM AEN