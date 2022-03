Ansaldo energia chiude il 2021 con 32 milioni di utile ed ebda in crescita dell'8% - Genova 24

Genova. Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia ha approvato oggi, 15 marzo 2022, il progetto di Bilancio 2021 di Ansaldo Energia S.p.A. e di Bilancio Consolidato 2021.

L’azienda, leader nel campo della generazione di energia e controllata all’88% da Cassa Depositi e Prestiti, chiude con il ritorno all’utile per 32 milioni di euro e ricavi in crescita del 37%, pari a 1.491 milioni. Il ritorno all’utile segna un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi due esercizi 2019 e 2020, in perdita rispettivamente di 255,7 e 102,8 milioni.

Rispetto al 2020, l’ebitda cresce dell’8% a 160 milioni di euro (10,8% dei ricavi) e l’ebit rileva un risultato positivo per 49,8 milioni (+48,4 milioni rispetto al 2020), pari al 3,34% dei ricavi.

Il cash flow operativo è positivo per 11 milioni e considera un volume di investimenti di 110M€. Si registra inoltre un’importante riduzione dell’indebitamento finanziario netto rispetto allo scorso anno: nel 2021 è pari a 855 milioni di euro, in discesa del 4,6%. La leva finanziaria scende a 3.8 volte l’ebitda dal 4.5, confermando la riduzione dell’esposizione finanziaria. Gli ordini si assestano a 1368,4 milioni di euro, portando il portafoglio ordini complessivo al 31 dicembre 2021 a 4.505 milioni.

“Nel 2021, nonostante il protrarsi della pandemia e dei suoi effetti sull’economia mondiale, Ansaldo Energia ha ottenuto risultati migliori del previsto, con incrementi di performance per tutte e tre le sue business unit: New Unit, Service e Nucleare”, spiega l’amministratore delegato Giuseppe Marino. “Il ritorno all’utile segna un importante traguardo per la nostra azienda, così come la diminuzione dell’indebitamento netto e il miglioramento della leva finanziaria. Forti di questi risultati, ci troviamo oggi ad affrontare le nuove e inaspettate sfide a livello mondiale”, conclude Marino.