Ancora sangue sulle strade di Genova: 40enne investito da una moto gravissimo al San Martino - Genova 24

Genova. Ancora sangue sulle strade di Genova. Questo pomeriggio, poco dopo le 19, un uomo di circa 40 anni è stato investito da una moto in via Moresco a Marassi, rimanendo gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118. L’uomo è stato sbalzato per alcuni metri a seguito del forte impatto riportando gravi trauma. Stabilizzato su una barella, è stato poi trasportato in codice rosso al San Martino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche gli uomini della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il motociclista non ha riportato ferite gravi.